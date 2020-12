Gemuteerd virus zorgt voor crisis in Britse ziekenhuizen: ‘Onvoldoende bedden’

Rechter: ‘Geen borgtocht voor Ghislaine Maxwell’

28 december Ghislaine Maxwell, die in een gevangenis in New York vastzit op verdenking van het ronselen van minderjarige meisjes voor seks met de Amerikaanse multimiljonair Jeffrey Epstein en diens entourage, komt niet op borgtocht vrij. Dat heeft de districtsrechter in Manhattan bepaald.