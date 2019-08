Genua staat exact jaar na brugdrama even stil

Verdachte (22) aangehou­den na explosie Deense belasting­dienst

11:05 Een week na de explosie bij het gebouw van de Deense belastingdienst in Kopenhagen heeft de politie een 22-jarige Zweed gearresteerd. De man werd in Zweden aangehouden, zei de politie vandaag op een persconferentie in de Deense hoofdstad.