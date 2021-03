George Floyd-achtige arrestatie in Mexico: agenten breken nek van arrestante

Chinese H&M-win­kels dicht na woede om verklaring over Oeigoeren

27 maart Een aantal winkels van H&M in China is gesloten na de storm van kritiek op politieke uitingen van de modeketen. Het Zweedse bedrijf verklaarde eerder erg bezorgd te zijn over signalen dat Oeigoeren bij de productie van katoen in de provincie Xinjiang dwangarbeid moeten verrichten. Op social media is H&M, samen met andere westerse merken, het mikpunt van woede van veel Chinezen.