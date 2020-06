‘George Floyd en politieagent botsten als collega’s in nachtclub’

George Floyd en de agent die verantwoordelijk wordt gehouden voor zijn overlijden, Derek Chauvin, botsten al eerder met elkaar toen zij allebei als beveiliger in een nachtclub in Minneapolis werkten. ,,Dat was een probleem.”

De 46-jarige George Floyd kwam twee weken geleden om het leven na een gewelddadige arrestatie door vier agenten. Onder hen Derek Chauvin, de man die Floyd bijna negen minuten met zijn knie tegen de grond drukte. Chauvin en Floyd bleken samen in de veiligheidsdienst van dezelfde nachtclub te hebben gewerkt. Dat zou volgens Benjamin Crump, de advocaat van de nabestaanden, alles veranderen. ,,We denken dat hij van plan was om George te vermoorden”, stelt Crump.

‘Extreem agressief’

Een collega van de nachtclub, David Pinney, bevestigt dat Floyd en Chauvin elkaar hebben gekend. ,,Ze kenden elkaar redelijk goed en botsten regelmatig met elkaar”, vertelt hij tegen CBS News. ,,Dat had veel te maken met het extreem agressieve gedrag van Derek in de club tegenover sommige klanten. Dat was een probleem.”

Floyd en Chauvin werkten in dezelfde periode in de beveiliging van de nachtclub, El Nuevo Rodeo in Minneapolis. De eigenares van de club, Maya Santamaria, betaalde Chauvin zeventien jaar om buiten aan de ingang een oogje in het zeil te houden. Santamaria kent Chauvin goed en vreest ook dat racisme een belangrijke rol speelde in de fatale arrestatie. ,,Chauvin voelde zich vaak geïntimideerd door zwarte mensen. Hij had soms een heel kort lontje en leek wel bang. Bij het minste of geringste trok hij zijn pepperspray en begon in het rond te spuiten.”

Aanklacht

Ze herinnert zich in het bijzonder één incident. „Ik herinner mij dat er een groepje zwarte jongens niet binnen mocht omdat ze op het eerste gezicht wat veel hadden gedronken. Derek stoof erop af, werkte er eentje tegen de grond en spoot met zijn pepperspray in het rond. We hebben hem achteraf gezegd dat dat overdreven was. Ja, die jongens waren zwart. Maar ik heb hem nooit kunnen betrappen op racisme.”

De familie van Floyd, een Afro-Amerikaan, is overtuigd dat er een persoonlijk kantje aan het drama op 25 mei zit. Hun advocaat wil de aanklacht tegen de 44-jarige blanke ex-agent Derek Chauvin daarom verzwaard zien van moord in de tweede naar moord in de eerste graad, ‘omdat we van mening zijn dat hij wist wie George Floyd was’.

Borgsom

Derek Chauvin verscheen eergisteren voor het eerst voor de rechter. Die legde hem een borgsom van 1,25 miljoen dollar (1,11 miljoen euro) op. Een lagere borgsom van 1 miljoen dollar (890.000 euro) is ook mogelijk, als Chauvin zich aan bepaalde voorwaarden houdt.

Hij zou Minnesota dan niet mogen verlaten, al zijn wapens moeten inleveren, geen contact met Floyds familie mogen hebben en niet mogen werken als veiligheids- of politieagent.