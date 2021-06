Georgia (28) redt tweelingzus na zeldzame aanval door krokodil: 'Ze bleef maar op het hoofd slaan’

in comaEen Britse vrouw wordt in een kunstmatige coma gehouden nadat ze in een Mexicaanse lagune werd aangevallen door een krokodil. Haar tweelingzus redde haar leven door in het water met het dier te vechten. De Britse ambassade in Mexico is op de hoogte van de situatie en verleent steun. De gids die de boottocht verzorgde, bleek volgens de familie niet de juiste papieren te hebben.

De 28-jarige Georgia en Melissa Laurie waren zondag tijdens hun vakantie op een boottocht in een lagune bij Puerto Escondido, in het zuidoosten van Mexico. Aan boord brak paniek uit toen Melissa plotseling onder water verdween. Ze bleek heen en weer geslingerd te worden door een krokodil. Georgia sprong met gevaar voor eigen leven in het water en ging op zoek naar haar zus.

,,Georgia vond haar bewusteloos en probeerde haar in veiligheid te brengen door haar op een boot te trekken”, vertelt Hana, een andere zus, tegen de BBC. Maar de krokodil gaf niet op. ,,En dus begon Melissa te slaan. Ze had gehoord dat dit is wat je moet doen bij sommige dieren.” De weerloze Melissa werd volgens de zus ‘als een lappenpop’ rondgeslingerd. ,,Gelukkig was haar superstoere tweelingzus er om herhaaldelijk op het dier te slaan in een poging haar te redden.”

Beademingsmachine

De Britse tweelingzussen liggen op dit moment in een ziekenhuis in Mexico. Georgia is bij bewustzijn en heeft ‘slechts’ verwondingen aan haar handen. ,,Ze is zo dapper. Ik zou een zus minder hebben als ik niet zo’n uitstekende andere zus had. Ik denk dat ze nog steeds in shock is”, stelt Hana. Melissa wordt in coma gehouden om infectie aan haar verwondingen te voorkomen.

Artsen maken zich niet alleen zorgen over het water waarin de zussen zwommen, maar ook over alles wat de krokodil via de mond en tanden mogelijk overgedragen heeft. Melissa ligt aan de beademingsmachine, omdat ze water op haar longen heeft en mogelijk ook een geperforeerde long heeft opgelopen. Beide zussen krijgen zware antibiotica toegediend in de hoop een eventuele infectie snel te overwinnen.

Niet juiste papieren

De gids die de tweeling via hun hostel had geboekt, bleek volgens The Guardian en BBC niet geregistreerd te zijn. Ook zou hij al langer de reputatie hebben toeristen naar gevaarlijke locaties te brengen om er te zwemmen. Als Melissa geen ervaren duikster was geweest, was het zonder meer fataal afgelopen, zegt haar familie. ,,Godzijdank heeft ze die training gehad. Ze zei dat de adrenaline begon te stromen en dat ze wist wat ze moest doen.”

Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken is geschrokken van het incident. ,,We steunen de familie van twee Britse vrouwen die in het ziekenhuis in Mexico liggen en in contact staan ​​met de lokale autoriteiten”, laat een woordvoerder in een verklaring weten.

Zoutwaterkrokodillen zijn enorm in aantal toegenomen sinds de soort in de jaren 70 een beschermde status kreeg. Fatale aanvallen op mensen zijn vrij zeldzaam.