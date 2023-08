‘Georgia klaagt Trump aan om aanzetten tot verkiezingsfraude’

Justitie in de Amerikaanse staat Georgia lijkt van plan oud-president Donald Trump aan te klagen om het aanzetten tot verkiezingsfraude bij de presidentsverkiezingen in die staat in 2020. Dat blijkt volgens persbureau Reuters uit documenten die maandag op de website van de rechtbank van Fulton County zijn gepubliceerd, maar later weer zijn verwijderd. Openbaar aanklagers in de zaak noemen de berichtgeving van Reuters ‘onnauwkeurig’.

In de rechtbank begonnen de openbaar aanklagers eerder op de dag aan hun uiteenzetting tegenover de grand jury. Ook ondervroegen ze getuigen. Dat zal ook dinsdag nog zo zijn. Daarna wordt verwacht dat de jury snel met duidelijkheid over eventuele aanklachten komt.

De jury bekijkt of Trump (77) de wet heeft overtreden door zijn poging de verkiezingsuitslag van 2020 in de Amerikaanse staat Georgia te kantelen in Republikeins voordeel. Na die verkiezingen verspreidden de oud-president en zijn bondgenoten onware verhalen over verkiezingsfraude. Ze hielden vol dat Trump helemaal niet verloren had. Ze zetten lokale bestuurders en medewerkers van kiesraden onder druk, waaronder in de staat Georgia, en probeerden zogeheten kiesmannen, die in de VS een belangrijke rol spelen bij de uitslag, te vervangen door hun eigen mensen. Trump zou hebben geprobeerd een verkiezingsofficial van de staat Georgia te bewegen de resultaten van de presidentsverkiezingen van 2020 aan te passen.

Volgens de even gepubliceerde documenten op de website van de rechtbank van Fulton County wordt Trump onder meer beschuldigd van samenzwering om tot vervalsing te komen, alsook afpersing en het geven van valse verklaringen, zo meldt persbureau Reuters. Het kantoor van de openbaar aanklagers meldde na de berichtgeving van Reuters snel dat die berichtgeving ‘onnauwkeurig’ zou zijn. De documenten zijn inmiddels niet meer vindbaar op de website van de rechtbank en de openbaar aanklagers willen verder niet meer op de zaak te reageren.

‘Politieke hetze’

Trump stelt dat zijn acties in 2020 en daarna onder legitiem protest en zijn vrijheid van meningsuiting valt. Hij zet zichzelf neer als slachtoffer van een hetze met politieke motieven. Hij houdt nog altijd vol dat de verkiezingen van 2020 eigenlijk door hem gewonnen zijn en niet door zijn Democratische rivaal Joe Biden. Daar is nooit bewijs voor gevonden. Uiteindelijk riep Trump aanhangers op naar Washington te komen, wat leidde tot de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021.

Trump wil in 2024 namens de Republikeinen weer een gooi naar het presidentschap doen. Hoewel hij het goed doet in de peilingen, werpen meerdere rechtzaken wellicht roet in het eten. Naast de zaak in Georgia is hij in Florida, waar hij inmiddels woont, aangeklaagd wegens het achterhouden van geheime documenten die hij na zijn presidentschap had meegenomen naar huis. Dat is verboden; na het aflopen van een presidentschap moet alle presidentiële communicatie worden overgedragen aan het Nationale Archief.

In New York wordt gekeken of Trump een strafbaar feit pleegde toen zijn voormalige advocaat Michael Cohen zwijggeld betaalde aan Stormy Daniels, een pornoactrice met wie Trump een affaire zou hebben gehad. Dit gebeurde in 2016, vlak voor de verkiezingen die Trump uiteindelijk zou winnen van Hillary Clinton. Cohen schoot het geld zelf voor aan Daniels en zou het in maandelijkse afbetalingen hebben teruggekregen van zijn baas uit de campagnekas.