Geruzie om miljoenen munten die toeristen in de Trevifontein mikken

video + update Spanje in de ban van peuter Yulen in 110 meter diepe put

14:15 Een twee jaar oud jochie uit Málaga beheerst sinds gisteren het nieuws in Spanje. Hij viel tijdens een familie-uitje in de bergen in een waterput van zo’n 110 meter diep en 25 centimeter breed. Spaanse media houden liveblogs bij over de zoekactie naar peuter Yulen, omschreven als ‘een race tegen de klok'.