‘Gestolen juwelen van Zweeds koningshuis gevonden in afvalbak’

Nadat duidelijk werd wat de dieven precies hadden meegenomen, werd een grootschalige jacht ingezet. Zonder succes. Een Britse privédetective opperde dat de eeuwenoude diamanten en andere edelstenen mogelijk in Amsterdam of Antwerpen op de zwarte markt zouden belanden.



De krant Aftonbladet bericht op basis van onbekende bronnen dat de buit in de buurt van Stockholm geheel of gedeeltelijk is teruggevonden in een afvalbak. De politie zegt dat hard wordt doorgewerkt om de echtheid van de teruggevonden spullen vast te stellen.



De regalia van Karl IX en zijn echtgenote koningin Kristina behoren overigens niet als zodanig tot de Zweedse kroonjuwelen. Die liggen achter slot en grendel in de schatkamer van het Koninklijk Paleis in Stockholm.