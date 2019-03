Getuige: 'Hij keek me aan, maar zei niets. Toen begon hij te schieten’

Getuigen van de aanslag in Christchurch vertellen hoe een van de daders de moskee binnenstapte. ,,Hij keek me aan maar zei niets. En toen begon hij iedereen één voor één dood te schieten’’, zegt een man die het overleefde. Een andere man verstopte zich onder de bank en wist op die manier te ontkomen.

Bij twee schietpartijen in moskeeën in Christchurch in Nieuw-Zeeland zijn zeker 49 doden gevallen. Tientallen anderen zijn gewond geraakt.

Ramzan Ali was naar eigen zeggen de laatste die de moskee levend verliet na de schietpartij. Hij heeft een bloedvlek op zijn overhemd, in zijn linkerzij. ,,Ik heb de schutter niet gezien. Ik heb me onder een bank verstopt. Ik dacht: als ik rechtop sta, word ik neergeschoten. Ik kon alleen maar hopen dat ik het zou overleven.’’

Ali is dus ontkomen, maar wacht nog op nieuws over zijn broer, met wie hij in de moskee was. Binnen zag hij veel lichamen liggen, vertelt de al wat oudere man, vooral bij de deuren.

Mohammed Jama vertelt dat hij een schutter in de ogen heeft gekeken. ,,He, wat doe jij, zei ik. Hij keek naar mij, maar zei niets. Toen begon hij te schieten. Hij droeg een helm, een bril en militaire kledij. Hij droeg een machinegeweer, en hij had nog een gordel met een extra wapen en munitie. Ik ben weggerend. Hij ging naar binnen, en begon iedereen één voor één neer te schieten.’’

Geschokt

Inwoners van Nieuw-Zeeland zijn geschokt over de aanslagen op twee moskeeën in Christchurch. ,,We staan hier allemaal met open mond, terroristische aanslagen zijn hier nog nooit eerder voorgekomen. We zijn niet als veel andere landen in de wereld, we zijn een land van vreedzaamheid’’, zegt de Nederlander Theo Muller, die al sinds 1974 met zijn familie in Nieuw-Zeeland woont.

Hoewel racisme in het algemeen in Nieuw-Zeeland volgens Muller vrijwel niet voorkomt, heeft Christchurch wel een vrij grote gemeenschap van aanhangers van blanke suprematie. De daders zijn volgens hem aanhangers van deze ideologie. Christchurch ligt op het Zuidereiland en is iets groter dan Utrecht.

,,We zijn een klein simpel land aan de andere kant van de wereld en we leven hier met heel veel verschillende nationaliteiten. Dat gaat altijd prima. We hebben onze portie aardbevingen gehad, maar dit hebben we nog nooit meegemaakt’’, aldus de Nederlander.

Nieuw-Zeeland telt 5 miljoen inwoners, iets meer dan 1 procent van de bevolking is islamitisch.