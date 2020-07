Gevangenen vernederd in Parijs: ‘Agenten spugen in hun eten’

Een klokkenluider van de Franse politie beschuldigt een groep collega’s ervan gedetineerden jarenlang te hebben gediscrimineerd, slecht te hebben behandeld en te hebben vernederd. Dat zou zijn gebeurd in het cellencomplex van het Paleis van Justitie in Parijs.

Het N-woord en ‘vuile rot-Arabier’, waren bijna dagelijks gebezigde scheldwoorden. ,,Ik zou je zo in de Seine gooien’’, kreeg iemand te horen. ,,Ik zou het liefst al die merguez-worsten in brand steken’’, zei een andere agent.

,,In ruim twee jaar tijd hebben meer dan duizend mensen met dit gedrag te maken gehad’’, vertelde klokkenluider en rechercheur Amar Benmohamed aan de Franse nieuwssite Streetpress. De site zag ook vertrouwelijke documenten en interviewde advocaten. ,,Van de 20 strafpleiters die we spraken, zeggen er 10 dit soort praktijken te kennen.’’

Bastaards

De vermeende ontsporingen zouden begin 2017 zijn begonnen. Op het Paleis van Justitie was toen een hele serie jonge agenten aangesteld. Velen van hen kwamen in dienst als reactie op de terreuraanslagen van moslimextremisten de jaren ervoor, aldus Benmohamed. Dat zou mede bepalend voor hun gedrag zijn geweest. ,,Alle verdachten werden ‘bastaards’ genoemd. Er werd gezegd ‘is er nog eten voor die bastaards?’ of ‘breng die bastaard naar z’n cel terug’. Zo werd er gesproken.’’

De mensen in de cellen werden aan de lopende band beledigd en gediscrimineerd. ,,Opstaan, rot-Arabieren’’, werd een keer ’s nachts door de speakers omgeroepen. Een vrouw vroeg eens een glas water voor haar partner, een terreurverdachte. De dienstdoende agent zei: ,,Als het aan mij lag, sneed ik zijn keel door en liet ik hem in zijn eigen bloed liggen.’’

Gedetineerden kregen ook regelmatig ‘urenlang of de hele avond’ geen eten, vertelt de rechercheur. ,,Sommige agenten maakten er een gewoonte van te spugen in het eten dat ze rondbrachten of ze gooiden het eten op de grond.’’ Sommige verdachten kregen geen medische behandeling als ze daarom vroegen. In het cellencomplex werd soms expres de airconditioning uitgezet waardoor de temperaturen konden oplopen tot 40 graden.

Onderzoek

Benmohamed trok bij herhaling aan de bel over de misstanden. In 2019 leidde dat tot een intern onderzoek. Een deel van het betrokken personeel kreeg daarna een nieuwe functie. Niet als straf: ze kregen de baan waar ze zelf naar toe wilden. ,,Er is tot nu toe nog niemand bestraft. Niet één zaak is aan justitie overgedragen’’, schrijft Streetpress. ,,Ik heb geprobeerd de zaak binnen de politie af te handelen, maar dat is mislukt’’, zegt Benmohamed.

In een reactie verwijst het Franse Openbaar Ministerie naar het interne onderzoek dat is gedaan. De gevangenisinspectie heeft ook onderzoek gedaan naar de aantijgingen, maar de uitkomst daarvan is niet openbaar gemaakt.