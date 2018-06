Gevangenisvriend Luikse schutter opgepakt na tip over mogelijke nieuwe aanslag

De politie hield Fouad B. rond 14 uur aan in Ensival, een deelgemeente van Verviers. Bij de arrestatie raakte een agent gewond die per ongeluk in zijn eigen been schoot toen hij uit zijn auto stapte. B. werd gezocht omdat hij de voorwaarden van zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling op 22 mei niet zou hebben nageleefd, stelt het federaal parket. Fouad B. is afkomstig uit Verviers en leerde Benjamin H., de dader van de dodelijke schietpartij in Luik, kennen in de gevangenis. Hij zou er mede voor gezorgd hebben dat hij radicaliseerde. Fouad B. riep medegevangenen op om in Syrië te gaan vechten of in België aanslagen te plegen.

Op de lijst

Fouad B. is nooit veroordeeld voor terrorisme, maar wel voor meerdere inbraken, valsemunterij en geweld. Hij was bekend bij de Belgische inlichtingendiensten en stond op hun lijst met terroristen. Daar had hij de kwalificaties HTF (Homegrown Terrorist Fighter) en FTF (Foreign Terrorist Fighter).



B. zou deel uitmaken van een groep van zo'n 25 mensen in Verviers die als geradicaliseerd te boek staan. In de stad werd in 2015 een terreurcel opgerold die via tussenpersoon Abdelhamid Abaaoud in contact stond met IS in Syrië. Abaaoud wordt beschouwd als een van de hoofdrolspelers van de aanslagen in Parijs in november 2015. Hij ontkwam, maar werd later gevonden en door de politie doodgeschoten.