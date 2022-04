Gevluchte oud-topman Nissan: ‘Ik wil een proces om mijn onschuld te bewijzen’

De voormalige directeur van Renault en Nissan, ooit een van de machtigste mensen in de auto-industrie, vluchtte in 2019 op spectaculaire wijze uit Japan. Daar zat hij vast op verdenking van financiële malversaties. Ghosn wordt onder meer beticht van misbruik van bedrijfsgeld voor privégebruik.

Momenteel verblijft Ghosn, die zowel de Libanese, als de Franse en Braziliaanse nationaliteit heeft, in Libanon. Dat land levert geen staatsburgers uit, maar Ghosn kan Libanon ook niet verlaten vanwege de zogenoemde ‘Red Notice’ van Interpol, waardoor hij internationaal gezocht wordt en kan worden gearresteerd.

,,Ik wil me in de rechtszaal verantwoorden, want dat is de enige manier waarop ik van die ‘Red Notice’ afkom waardoor ik het land niet uit kan”, aldus de vroegere topman tegen de BBC. Ghosn zegt een proces te willen in Libanon over de aanklachten tegen hem uit Japan en elke andere die uit het Franse onderzoek zou komen. Hij vertelt tegen de BBC ,,vol vertrouwen” te zijn dat hij zijn onschuld zal kunnen bewijzen.

De autoriteiten in Frankrijk onderzoeken aanwijzingen dat Ghosn miljoenen euro's van Renault zou hebben weggesluisd via het autobedrijf Suhail Bahwan Automobiles in Oman. Volgens de Amerikaanse krant The Wall Street Journal zou Ghosn het geld gebruikt hebben voor privédoeleinden, waaronder de aankoop van een jacht van bijna 40 meter lang.

Ghosn ontkent echter stellig dat de beschuldigingen tegen hem kloppen. ,,Er is niet één euro (van Nissan of Renault) die mij direct of indirect heeft bevoordeeld.”

Ontsnapt in een kist

Na zijn arrestatie in Japan in 2018 moest Ghosn weg bij de autofabrikanten waar hij de leiding had. In december 2019 slaagde hij erin te vluchten uit Japan, waar hij op borgtocht was vrijgelaten en huisarrest had. Hij omzeilde de bewaking bij zijn huis, ging vermomd over straat in Tokio, en vloog met een privévliegtuig naar Istanboel, waarbij hij zich zou hebben verstopt in een kist voor geluidsapparatuur. Van Turkije vloog hij naar Libanon, dat geen uitleveringsverdrag met Japan heeft.

Sinds zijn ontsnapping heeft Ghosn diverse keren gezegd dat de Japanse aanklachten tegen hem ongegrond zijn. Ze zouden volgens hem zijn bedoeld om te voorkomen dat hij Nissan en zijn Franse partner Renault zou laten fuseren. Ghosn zei al eerder dat hij uit Japan ontsnapte omdat hij ervan overtuigd was dat hij in het land geen eerlijk proces zou krijgen.

‘Verrast’

Desondanks loopt er al jaren een onderzoek naar zijn handelen door de Franse justitie. Een Franse onderzoeksrechter ondervroeg Ghosn recent langdurig in Beirut. Het uitgevaardigde arrestatiebevel doet vermoeden dat de Fransen een mogelijkheid zien om Ghosn te vervolgen en te veroordelen.

Volgens Ghosn is het arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd omdat volgens de Franse wet het onderzoek alleen kan worden afgerond op Frans grondgebied. ,,Dus op een of andere manier verwachtte ik iets dergelijks wel”, zegt hij. ,,Ik was wel verrast door het moment én dat ik het te weten kwam via een Amerikaanse krant (The Wall Street Journal bracht het bericht vrijdag als eerste, red.)”.

De onderzoeksrechter in Frankrijk heeft behalve tegen Ghosn ook internationale arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen vier mensen die verbonden zijn aan het autobedrijf in Oman.