'Gevolgen Irma voor St. Maarten catastrofaal'

Er liggen manshoge stapels troep in de straten. ,,We hebben geen stroom, geen elektriciteit, geen benzine. Alleen vaste telefoonlijnen werken nog. De overheid kan nauwelijks met de bevolking communiceren", vertelt De Windt.



Hij had een veilig heenkomen gezocht in het stevige gebouw van de krant, en voelde zich relatief veilig tijdens het natuurgeweld. In het gebouw stond een aggregaat waarmee hij wel elektriciteit had en waardoor hi wel via een vaste telefoonlijn kon bellen. Na afloop vertelde hij: ,,Het was veel erger nog dan verwacht. Mensen lopen op straat in de regen. Velen zijn verward."