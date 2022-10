Gevreesde Colombiaanse drugsbaron krijgt 35 jaar cel in VS

Lockdowns Chinese stijl: corona is voor velen een baantje

De deur niet uit mogen, constant toezicht op je doen en laten, en elke dag getest worden: voor Chinezen is dit nog altijd dagelijkse vrees. Terwijl de wereld grotendeels af is gestapt van corona-maatregelen, leeft China nog altijd in een wereld van ‘zero-covid’. Dat betekent dat de overheid er alles aan doet om het virus volledig de kop in te drukken. Waar nieuwe besmettingen opduiken, volgt rigoureus een lockdown. Maar dan wel een lockdown in Chinese stijl.

15 oktober