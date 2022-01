Gewapende aanval in Duitse collegezaal: vier gewonden, dader overleden

VideoEen nog onbekende man met een vuurwapen heeft vanmiddag vier mensen verwond, van wie sommigen ernstig, in een collegezaal van de universiteit in Heidelberg. Persbureau dpa meldt op basis van veiligheidsbronnen dat een van de slachtoffers is overleden, maar die informatie is nog niet door de autoriteiten bevestigd.

De schutter was bewapend met een geweer en is dood, meldt de politie. De man schoot tijdens een hoorcollege in een zaal van de medische faculteit in het wilde weg om zich heen. Daarbij vielen in ieder geval vier gewonden van wie eentje zwaargewond raakte en in levensgevaar verkeerde. Daarna vluchtte de dader naar buiten, waar hij zichzelf volgens Duitse media van het leven beroofde.

De man was naar verluidt ook student en zou meerdere vuurwapens bij zich hebben gehad. Hij had geen politieke of religieuze motieven, verklaarden bronnen in veiligheidskringen op basis van eerste vaststellingen aan de regionale omroep SWR. Het is nog onduidelijk wat zijn beweegredenen dan wel zijn geweest.

Gevaar geweken

Er zijn volgens de politie geen directe aanwijzingen van betrokkenheid van derden. Desondanks kamde een grote politiemacht het universiteitsgebouw en omliggende terrein veiligheidshalve uit. Daarbij waren ook een speciale en zwaar bewapende politie-eenheid betrokken en een politiehelikopter die vanuit de lucht ondersteuning bood. De politie deelde omstreeks 15.15 uur mee dat het gevaar was geweken.

De universiteit, de oudste van Duitsland, heeft studenten via mail opgeroepen niet naar de campus te komen en wie daar al is om weg te blijven van het bewuste gebied.

De politie maakte omstreeks 13.15 uur via Twitter melding van een grootschalige operatie in Neuenheimer Feld. Daar bevinden zich natuurwetenschappelijke faculteiten en afdelingen van de medische faculteit en het universitair ziekenhuis van de Universiteit van Heidelberg Het gebied is afgezet en burgers is gevraagd de omgeving te mijden.

Opgeschrikt door aanslagen

Duitsland is de afgelopen jaren herhaaldelijk opgeschrikt door aanslagen. Die waren doorgaans het werk van jihadisten of rechtsextremisten. Zo vielen in 2016 nog twaalf doden toen een moslimextremist inreed op een kerstmarkt in Berlijn. Hij gebruikte een vrachtwagen.

Schietpartijen op scholen of andere onderwijsinstellingen zijn in Duitsland een zeldzaamheid, maar ze komen wel voor. Zo opende een oud-scholier in 2009 het vuur in een school in Winnenden, een andere plaats in Baden-Württemberg. Meerdere scholieren en docenten kwamen om het leven.

Heidelberg ligt ten zuiden van Frankfurt en heeft ongeveer 160.000 inwoners. De universiteit is een van de bekendste van Duitsland.

