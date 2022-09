Gewapende conflicten tussen voormalige Sovjetlanden laaien op: ‘Hangt samen met Oekraïne’

met video Poetin begrijpt zorgen over Oekraïne en prijst ‘evenwich­ti­ge positie’ China

De Russische president Vladimir Poetin heeft de Chinese leider Xi Jinping geprezen voor de ‘evenwichtige positie’ die het land inneemt ten opzichte van Oekraïne. De Russen steunen de Chinezen in het beleid dat er maar één China is en dat Taiwan daarvan dus onderdeel uitmaakt. Ook verzet Moskou zich tegen ‘provocaties’ in de Straat van Taiwan, aldus Poetin tegen Xi.

15 september