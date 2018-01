Gewapende mannen vallen hotel Kabul aan

Toeristen vast in hotels na uitroepen van noodtoestand op Jamaica

14:39 Canada en Groot-Brittannië hebben landgenoten die in het Jamaicaanse toeristenoord Montego Bay verblijven met klem verzocht hun hotels niet te verlaten. De regering van Jamaica heeft de noodtoestand uitgeroepen in de regio St. James, waarvan Montego Bay de hoofdstad is.