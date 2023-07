Geweldsexplosie in Syrië na dood IS-leider, acht doden bij autobomexplosies

Bij twee autobomexplosies in Noord-Syrië zijn zeker acht mensen, onder wie drie kinderen, om het leven gekomen. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten (OSDH), een in Londen gevestigde ngo. De aanslagen zijn nog niet opgeëist.

Een van de explosies trof een autoreparatiewerkplaats in Shawa, een dorp in de buurt van de Turkse grens dat in handen is van door Turkije gesteunde strijders. Daarbij werden volgens het Observatorium vijf burgers, waaronder drie kinderen, gedood en raakten tien anderen gewond.

Bij het tweede incident doodde een explosief in een voertuig drie strijders van de Syrische Democratische Krachten (SDF) in de stad Manbij, aldus het Observatorium. Manbij is een voormalig bolwerk van de jihadistische groepering Islamitische Staat (IS), dat nu in handen is van de SDF. De SDF wordt geleid door Koerden en wordt gesteund door de VS.

Dood IS-leider

Eerder op zondag werd bekend gemaakt dat de VS in het oosten van Syrië een droneaanval hebben uitgevoerd waarbij een leider van Islamitische Staat (IS) werd gedood. Dat meldde het Amerikaanse militaire hoofdkwartier Centcom, dat zich richt op het Midden-Oosten. Het zou gaan om Usamah al-Muhajir, over wie het Amerikaanse leger verder geen informatie gaf.

De aanval gebeurde vrijdag al, maar er werd pas nu over gecommuniceerd. Washington heeft het afgelopen jaar het aantal militaire operaties tegen vermoedelijke IS-strijders in Syrië opgevoerd. Daarbij zijn verschillende leiders gedood. Zij hadden onderdak gezocht in gebieden die onder controle staan van door Turkije gesteunde rebellen. Of de autobommen een reactie zijn op de dood van de IS-leider is nog onbekend.

Het conflict in Syrië, waarbij meerdere machten en jihadistische groeperingen betrokken zijn, heeft sinds 2011 bijna een half miljoen levens geëist. De bloedige burgeroorlog begon nadat het regime van Bashar al-Assad met veel geweld probeerde demonstraties de kop in te drukken. Assad kon zich uiteindelijk met militaire steun van Rusland en Iran staande houden.