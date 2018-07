Gewonde Nederlanders vliegtuigcrash Zuid-Afrika nog in ziekenhuis

Convair 340 uit 1954



Het gecrashte toestel is een Convair 340, een iconisch in Amerika gebouwd verkeersvliegtuig. In de jaren 50 en 60 vloog zowel Martinair als KLM met vliegtuigen van dit type. KLM had 24 toestellen van dit type in dienst vanaf 1948. Dit type vliegtuig was twaalf keer eerder bij een crash betrokken, daarbij vielen in totaal meer dan honderd doden. Dit gecrashte toestel is gebouwd in 1954 en vloog tot 1992 bij de Amerikaanse luchtmacht.



De laatste jaren was het eigendom van Rovos Air. Deze maatschappij organiseerde rondreizen in Zuid-Afrika. Sinds enkele jaren stond het vliegtuig te koop, maar vorige maand besloot huidig eigenaar Rovos Rail om het toestel te schenken aan Aviodrome.



Het vliegtuig is recentelijk in de kleuren van Martinair geverfd. De kosten van 350.000 euro om het vliegtuig gereed te maken en diverse reserve-onderdelen aan te schaffen waren voor rekening van Aviodrome. Om de Convair daar te krijgen was een hele operatie in gang gezet. Het plan was om donderdag te vertrekken voor een vlucht naar Nederland, vergezeld met drie medewerkers van het luchtvaartmuseum. Het toestel zou diverse tussenstops maken in onder meer Oeganda, Egypte en Oostenrijk, om daarna op 23 juli aan te komen in Lelystad.



Aviodrome, het grootste Nederlandse museum voor lucht- en ruimtevaart, noemde het historische toestel een zeer welkome uitbreiding op de collectie van vliegende vliegtuigen. Het vliegtuig typeert namelijk de opkomst van (massa)toerisme. Het toestel zou worden toegevoegd aan een historische collectie met andere iconische vliegtuigen zoals de Douglas C-54A en de Fokker100.