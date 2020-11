Gewonden door steekpartij in Duitsland: sommigen in levensgevaar

De steekpartij in de aan Nederland grenzende deelstaat vond plaats rond 19.00 uur, meld nieuwssite Focus Online. Meerdere mensen moesten naar het ziekenhuis worden gebracht en op de eerste hulp voor de steekwonden worden behandeld. Om hoeveel gewonden het precies gaat, is niet duidelijk.



De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Die verdachte raakte ook gewond en wordt eveneens behandeld. Over het motief voor de steekpartij is nog niets bekendgemaakt. Ook over de achtergrond van de man en het gebruikte wapen heeft de politie geen informatie gegeven.



De politie van Oberhausen heeft om versterking uit Essen gevraagd bij het sporenonderzoek en om bewijs veilig te stellen. Het onderzoek is nog gaande.