Gewonden na explosie in metro Londen

Volgens ooggetuigen zou het gaan om een tas in een emmer die explodeerde in het achterste stel van de metro. Mensen vluchtten vervolgens massaal en in paniek uit de metro. Inmiddels zijn de hulpdiensten in groten getale aanwezig. De krant Metro sprak eveneens met ooggetuigen, die spreken over mensen die ernstig verbrand zijn in hun gezicht.



Een getuige zei tegen de krant The London Evening Standard dat de trein net de deuren had geopend toen hij een harde knal hoorde en een hete walm voelde. Ook zou hij een steekvlam hebben gezien. Daarop rende iedereen de trein uit, vertelde de man.



Op sociale media gaat een foto rond waarop een emmer in een plastic tas is te zien, met een kleine vlam aan de bovenkant. Het zou gaan om het explosief dat de chaos heeft veroorzaakt. Toch lijkt het geen grote explosie geweest te zijn, want er lijkt geen schade te zijn aan het interieur van de metro of de tas. De echtheid van de afbeelding is nog niet bevestigd.



