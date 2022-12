‘Gewone mens’ op Curaçao maakt zich nauwelijks druk om slavernij: ‘Waarom nu excuses?’

Franse toeristen bekogeld met stenen in Marokko, 82-jarige vrouw overleeft aanval niet

In de buurt van de Marokkaanse hoofdstad Rabat is een Frans koppel bekogeld met stenen door iemand met mentale problemen. Dat melden verschillende Franse media en is bevestigd door de Marokkaanse autoriteiten. Een 82-jarige vrouw liep zware hersenschade op en kwam om het leven.

13 december