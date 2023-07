Gezin betrokken bij ernstig ongeval op Belgische snelweg, moeder (39) komt om het leven

Bloedhitte op vakantie-ei­land Sardinië, Ik ver­trek-kop­pel omschrijft het als een ‘strijkij­zer’

Alsof er vanuit de hemel een strijkijzer op je hoofd wordt gedrukt. Zo omschrijft Jurgen Lieftink (57) uit de Achterhoek het weer op Sardinië in de afgelopen dagen. Bloedheet is het op het Italiaanse vakantie-eiland, en het einde is nog lang niet in zicht. ,,We kruipen volgende week richting de 44 graden, en misschien zelfs nog warmer. Dat is echt ongekend.”