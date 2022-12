Gezondheid van (ooit naar Nederland gevluchte) oud-president Saakasjvili ‘verslechtert snel’

GeorgiëNa eerder uitstel van de hoorzittingen hervat de Georgische rechtbank deze week de beraadslagingen over de vraag of oud-president Micheil Saakasjvili kan worden vrijgelaten of dat zijn gevangenisstraf wordt opgeschort om gezondheidsredenen.

Hij ziet er beroerd uit. Micheil Saakasjvili (55) zit in een vreemd blauw licht en kijkt in de camera. Het onherkenbaar uitgemergelde gezicht van de voormalige Georgische president en oppositieleider was zeven maanden niet gezien. Nu wel en dat is schrikken. Hij zit in zijn ziekenhuisbed en lijkt overeind gehouden door kussens.

De pro-westerse Saakasjvili - getrouwd met de Nederlandse Sandra Roelofs - werd in eigen land in 2018 voor het eerst bij verstek veroordeeld wegens machtsmisbruik (onder andere het neerslaan van demonstraties van oppositiepartijen) en corruptie. Hij verloor eerder steun van de bevolking omdat zijn (te) drastische hervormingen tot veel extra armoede hadden geleid. Saakasjvili vluchtte en verbleef ook enige tijd in Odessa. Hij werkte vervolgens voor verschillende Oekraïense regeringen, waaronder die van president Zelenski. Vorig jaar keerde hij hoopvol terug naar Georgië waar hij echter meteen werd gearresteerd. Sindsdien moet hij zijn straf uitzitten.

Hongerstakingen

Saakasjvili heeft uit protest daartegen al een aantal hongerstakingen achter de rug. De Oekraïense president Zelenski drong er vorige week bij Georgië op aan Saakasjvili te laten behandelen in een buitenlands ziekenhuis. ,,Iedereen heeft waarschijnlijk de toestand van Micheil Saakasjvili’s gezondheid gezien. Ik doe een beroep op de mensen van Georgië, op de autoriteiten van Georgië om barmhartigheid te tonen, vooral met Kerstmis. Wat er nu met Mikheil gebeurt, is wreedheid. Het moet stoppen”, zei Zelenski in een toespraak. Hij verzocht om overplaatsing van Saakasjvili naar een medische centrum in Oekraïne, Europa of de Verenigde Staten.

Volledig scherm Saakasjvili een jaar gelden. © AFP

De advocaten van Saakasjvili vragen hetzelfde. Zij beroepen zich op een medisch rapport van een Amerikaanse toxicoloog, gedateerd 28 november, waarin staat dat de voormalige president is ‘vergiftigd met kwik en arseen’. Adequate behandeling ‘lijkt te zijn geweigerd of is niet beschikbaar’, aldus de rapporteur. In een verklaring die dinsdag op Facebook werd gezet, stelt de Georgische gevangenisautoriteit te hebben aangeboden een eigen toxicologische analyse uit te voeren, maar dat zou door Saakasjvili zijn geweigerd. Die is overtuigd dat tegenstanders het op zijn leven hebben voorzien.

‘Poetin heeft echt bevolen me te vermoorden. Amerikaanse toxicologen hebben vastgesteld dat ik in de gevangenis vergiftigd ben en dat dit al mijn symptomen heeft veroorzaakt. Ik probeer vol te houden. Veel succes met uw nobele zaak’, meldde Saakasjvili deze maand zelf in een handgeschreven briefje aan Mark Fejgin. De laatste is een Russische mensenrechtenactivist en notoir Poetin-criticus, die een populair pro-Oekraïens YouTube-kanaal ‘Feigin-Live’ host.

40 kilo afgevallen

De gezondheid van de ex-president verslechtert zienderogen, aldus zijn advocaten. Saakasjvili zou in een jaar tijd ruim 40 kilo zijn afgevallen, waarvan 25 kilo in de afgelopen drie maanden. In zijn open brief van begin deze maand schreef Saakasjvili zichzelf te beschouwen als de ‘ persoonlijke gevangene’ van Vladimir Poetin. De Russische president zou nog altijd wraak op hem willen nemen. Een paar weken geleden kreeg Saakasjvili bezoek van zijn Amerikaanse advocaat, Massimo D’Angelo. Opnames van hun gesprekken werden gedeeld met het Amerikaanse blad Politico. Op de vraag of hij bang was voor zijn leven en veiligheid, antwoordde Saakasjvili: ,,Ja, zeker.” De voormalige president zei dat hij bij verschillende gelegenheden het bewustzijn verloor en dat hij was geslagen door gevangenisbewakers. ,,Ze probeerden in mijn handen te knijpen en me vast te pakken en naar de grond te trekken. En toen kreeg ik een black-out.”

Volledig scherm Saakasjvili in betere tijden (2008) met zijn toenmalige Franse collega Nicolas Sarkozy. © ANP / AFP

Volgens de huidige regeringspartij, Georgian Dream, opgericht door de miljardair oligarch Bidzina Ivanishvili, een grote rivaal van Saakasjvili, zou de oud-president zijn slechte gezondheid echter ‘simuleren’ om ‘zijn straf te ontlopen en de Georgische samenleving en de internationale partners te misleiden’.

Georgian Dream - dat betere banden met Moskou onderhoud dan andere partijen - vindt bovendien dat Volodimir Zelenski zich niet met de aangelegenheid van Georgië heeft te bemoeien. Volgens de Franse krant Le Monde heeft Saakasjvili zijn vrienden laten weten geen politieke ambities meer te hebben in Georgië. Toen hij terugkeerde naar het land, hoopte hij massale steun van de mensen te krijgen. Dit is niet gebeurd, ook al zou zo’n twintig procent van de bevolking hem trouw zijn gebleven.

Europa

De zaak tegen Saakasjvili wordt met argusogen gevolgd door het Europese Parlement en kan drukken op de pogingen van Georgië om lid te worden van de Europese Unie. Georgië heeft afgelopen maart het lidmaatschap aangevraagd, samen met Oekraïne en Moldavië. Maar, in tegenstelling tot de andere twee, kreeg het geen kandidaat-status omdat het van Brussel het eerst verschillende hervormingen moet doorvoeren.

Een nieuwe hoorzitting over eventuele vrijlating van Saakasjvili staat voor donderdag gepland.

Oppositieleider, president, gevangene Micheil Saakasjvili, president van het voormalige Sovjet-land Georgië van 2004 tot 2013, werd aanvankelijk gevierd voor voor het doorvoeren van democratische hervormingen. Hij was daarvoor namens zijn partij (de Verenigde Nationale Beweging) de oppositieleider in Georgië gedurende de Rozenrevolutie toen president Sjevardnadze in 2003 tot aftreden werd gedwongen. Van mei 2015 tot november 2016 was Saakasjvili gouverneur van de Oekraïense regio Odessa. In eigen land kreeg hij zes jaar gevangenisstraf wegens machtsmisbruik. Volgens zijn aanhangers is hij slachtoffer van een door Rusland gestuurd complot. Saakasjvili geldt als een persoonlijke vijand van Vladimir Poetin, die Saakasjvili ervan heeft beschuldigd de oorlog tussen de twee landen in augustus 2008 te hebben ontketend. Poetin zei destijds dat Saakasjvili ‘aan zijn ballen moest worden opgehangen’. Sinds 2018 verbleef Saakasjvili in Nederland. Hij kon een verblijfsvergunning op basis van gezinshereniging verkrijgen omdat zijn vrouw Nederlandse is. Zijn terugkeer naar Georgië was een misrekening omdat het overgrote deel van de bevolking hem niet meer steunde.