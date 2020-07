Ghislaine Maxwell volgende week voor de rechter in New York

De 58-jarige Maxwell werd vorige week in New Hampshire gearresteerd door de FBI en maandag overgebracht naar een gevangenis in New York. Ze is de ex-vriendin van Epstein en bleef ook na hun relatie nauw bevriend met hem. Volgens een aantal vermeende slachtoffers van Epstein stond Maxwell aan het hoofd van het ronselnetwerk rond hem en dacht ze mee over hoe de meisjes het beste gelokt konden worden.



Maxwell is de dochter van de Britse mediamagnaat Robert Maxwell die in 1991 van zijn jacht viel en in zee verdronk. Ze verdween uit beeld nadat Epstein vorig jaar zelfmoord had gepleegd in zijn cel. Epstein (toen 66) werd vorig jaar opgepakt op verdenking van misbruik van talloze minderjarige vrouwen in Florida en New York. Eerder werd hij in Florida al veroordeeld voor kindermisbruik.