Ghislaine Maxwell wil nieuw proces na uitlatingen jurylid in media

Excentrie­ke Franse tweeling­broers overlijden kort na elkaar, vermoede­lijk aan corona

De in Frankrijk bekende televisiepresentator Igor Bogdanoff (72) is gisteren in een ziekenhuis in Parijs overleden, vermoedelijk aan de gevolgen van het coronavirus. Zes dagen eerder was zijn tweelingbroer Grichka al overleden, eveneens aan de gevolgen van het virus. Volgens Franse media waren de broers niet gevaccineerd.

4 januari