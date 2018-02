Giftige dief: chemicus gooit gestolen cyaankali in afvoerput

O'Rourke werd bij zijn diefstal betrapt door een collega, die zag hoe hij de cyaankali in een waterflesje goot en er vervolgens de deur mee uitliep. De bezorgde medewerker bracht de politie op de hoogte, die een onderzoek naar de grijpgrage chemicus instelde. Toen het O'Rourke te heet onder de voeten werd, gooide hij de dodelijke stof in een afvoerput in zijn woonplaats Warrington, in de staat Philadelphia. Dat hij daarmee mogelijk een catastrofe veroorzaakte, omdat het afvoersysteem in het oppervlaktewater uitkomt, ontging hem.

Gezondheidsklachten

De milieudienst sloeg groot alarm na O'Rourkes domme daad en hield riolen, riviertjes en opvangbassins gedurende twee weken nauwlettend in de gaten. Er werd geen vervuiling met de stof vastgesteld en ook meldden zich geen mensen met gezondheidsklachten, meldt Philly.com.



Woordvoerder Neil Shader meent dat zware regenval de cyaankali waarschijnlijk heeft verdund. Toch is niet iedereen even opgelucht. ,,Het is zorgwekkend dat iemand in staat was om zo'n giftige stof mee te nemen, gelukkig is er door snel optreden niemand ziek geworden'', zegt openbaar aanklager Kevin Steel.



O'Rourke is nu aangeklaagd voor diefstal van zijn werkgever Merck & Co, het in bezit hebben van gevaarlijke stoffen en het in gevaar brengen van zijn omgeving. Kaliumcyanide, of cyaankali, is een extreem giftige stof die ervoor zorgt dat cellen geen zuurstof kunnen opnemen. Met een snelle dood tot gevolg.