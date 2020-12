Gigantische telescoop, bekend van Bond-klassieker Goldeneye, ingestort op Puerto Rico

Een belangrijke telescoop is in de nacht van maandag op dinsdag ingestort. Bij de radiotelescoop Arecibo op Puerto Rico is een platform dat honderden tonnen weegt naar beneden gevallen. Daarbij heeft het waarschijnlijk een groot deel van de installatie vernield. Hoe groot de schade precies is, moet nog blijken. Doordat het ongeluk in de nacht gebeurde, raakte niemand gewond.

Het bouwwerk is onder meer bekend van de legendarische James Bond-film Goldeneye, maar ook van wetenschappelijke doorbraken.

Uit dienst

De radiotelescoop met een diameter van 300 meter was in 2017 door de orkaan Maria al eens beschadigd geraakt. In augustus en november knapte onverwacht telkens een kabel af en was de installatie voor de eigenaar, The National Science Foundation, uiteindelijk onherstelbaar. De telescoop werd uit dienst genomen, terwijl er op dat moment plannen waren voor gecontroleerde afbraak.

Het verlies van de 57 jaar oude radiotelescoop, die al andere calamiteiten zoals aardbevingen en orkanen had overleefd, is voor de sterrenkundige gemeenschap een schok, schrijft het gezaghebbende tijdschrift Sky & Telescope. De installatie is van groot belang geweest bij veel wetenschappelijke ontdekkingen.

Volledig scherm Een luchtbeeld van op 17 november, dus voor de instorting van vanmorgen. © AFP

Hollywood

De Arecibo-telescoop is onder meer in 1974 gebruikt om de allereerste menselijke boodschap naar - hypothetische - intelligente buitenaardse wezens uit te zenden.

Arecibo heeft zijn status van grootste radiotelescoop ter wereld al moeten afstaan aan de Chinese FAST die een diameter van 500 meter heeft.

Het bijzondere bouwwerk was te zien in tal van grote Hollywood-films, zoals de Bond-film GoldenEye. Behalve in GoldenEye speelde de locatie ook een grote rol in andere films als Contact, Species en Bad Boys II.

Volledig scherm Een beeld van op 19 november 2020. Vanmorgen is het gevaarte in elkaar geklapt. © AFP