Gijzeling Parijs: Man 'met bom' houdt minstens twee personen vast

Hoe nu verder? 'PR-stunt is voorbij, echte werk begint nu pas'

15:59 Begin dit jaar streden ze nog om wie de grootste nucleaire knop had en dreigde 'fire and fury', vanochtend sloten Trump en Kim een akkoord over het afstoten van kernwapens. Maar: 'Dit was slechts een spectaculaire kick-off.' Hoe nu verder?