Gijzelnemer synagoge Texas eist vrijlating ‘Lady Qaeda’

VIDEO Magere maar tegelijk hoopvolle uitkomst eerste overleg tussen Navo en Rusland

Geen enkel inhoudelijk resultaat, wel nieuwe gesprekken: dat is de magere maar tegelijk hoopvolle uitkomst deze middag van het met spanning tegemoet geziene eerste Navo/Rusland-overleg in 2,5 jaar. De afspraak van de twee blokken om door te praten neemt mogelijk de acute dreiging weg van een nieuwe inval in Oekraïne, dat al wekenlang angstig toeziet hoe Rusland aan de oostgrens tanks, artillerie en ruim 100.000 strijdklare troepen samentrekt.

12 januari