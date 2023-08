Giraffe zonder vlekken geboren in Amerikaanse dierentuin: ‘Enige ter wereld’

Jongeren vernederen en slaan tiener tot tranen toe in Belgische Zelzate, beelden gaan rond: ‘Hier, kus onze voeten’

De politie in Zelzate onderzoekt een gewelddadig incident waarbij een groep jongeren een weerloze tiener vernedert en toetakelt. Videobeelden gaan rond op internet. ,,We kregen de beelden gisteravond onder ogen", klinkt het bij de lokale politie. ,,We vermoeden dat we de jonge verdachten snel zullen identificeren.”