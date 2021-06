Gokverslaafde non (79) bedonderde katholieke school jarenlang, overlijdt mogelijk in gevangenis

In het aartsbisdom van Los Angeles is geschokt gereageerd op het nieuws dat een voormalige non over een periode van tien jaar een bedrag van 835.000 dollar (bijna 700.000 euro) heeft gestolen van een katholieke school in Californië. Dat deed ze om haar gokverslaving te financieren, melden openbaar aanklagers op basis van onderzoek. De inmiddels gepensioneerde zuster heeft alle beschuldigingen bekend. ,,Ze heeft spijt van de problemen die ze heeft veroorzaakt”, melden haar advocaten.

De 79-jarige zuster Mary Margaret Kreuper legde op 18-jarige leeftijd de gelofte van armoede af. Toch kon ze gedurende haar tijd bij de katholieke school, waar ze als directeur actief was, enkele verleidingen niet weerstaan en sloeg aan het gokken. Omdat ze niet over al te veel middelen beschikte, gebruikte ze het collegegeld en donaties van haar studenten om haar dagjes in het casino te kunnen bekostigen. Dat gebeurde over een periode van 10 jaar; van 2008 tot aan haar pensioen in 2018.

Vertrouwen

Volgens de openbaar aanklagers heeft de zuster bekend dat zij de maandelijkse en jaarlijkse rapporten van de schooladministratie heeft vervalst om haar frauduleuze gedrag te verdoezelen. ,,Ze heeft de school laten geloven dat de financiën naar behoren werden beheerd en dat de financiële activa werden bewaakt”, zo citeert The Guardian een van de aanklagers.

Door het vertrouwen van de school te winnen, stelde Kreuper zichzelf in staat om toegang en controle over de financiën en rekeningen van de school te behouden ‘en zo het frauduleuze plan voort te zetten’. Als klap op de vuurpijl had ze schoolmedewerkers ook de opdracht gegeven om bepaalde ‘financiële gegevens te wijzigen en te vernietigen’.

40 jaar cel

In een verklaring aan The Washington Post benadrukten de advocaten van Kreuper dat ze ‘zeer berouwvol’ is en ‘spijt heeft van de schade die ze heeft veroorzaakt’. ,,Zodra ze werd geconfronteerd met haar daden nam ze de volledige verantwoordelijkheid voor wat ze had gedaan. Ze heeft volledig meegewerkt met het onderzoek door de wetshandhaving en het aartsbisdom”, aldus de verklaring van haar advocaten, die daaraan nog toevoegden dat hun cliënt aan ‘een psychische aandoening leed die haar oordeel zou vertroebelen.’

Het aartsbisdom van Los Angeles meldde in een verklaring dat de geloofsgemeenschap binnen de katholieke school ‘geschokt en bedroefd was door haar acties’. De hoogbejaarde non moet op 1 juli voor de rechtbank verschijnen en kan tot veertig jaar gevangenisstraf krijgen. Dat betekent dat de kans bestaat dat ze gedurende haar tijd in de gevangenis komt te overlijden.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: