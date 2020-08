Gouverneur Californië vraagt hulp Australië bij blussen branden

Belgische politie­baas stapt op na uitlekken beelden van agenten die lachend op arrestant zitten

20 augustus Een dag na het uitlekken van beelden uit een Belgische politiecel is het hoofd van de lokale luchthavenpolitie opgestapt. De beelden stammen uit 2018, in de cel in Charleroi zat een Slovaakse man die later overleed. Op de uitgelekte bewakingsbeelden is te zien hoe een politieman minutenlang lachend bovenop de 38-jarige Jozef Chovanec zit na diens arrestatie op de luchthaven.