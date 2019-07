Gouverneur Puerto Rico weigert op te stappen na dagenlange protesten om ‘chatgate’

Wel zei de 40-jarige Ricardo Rossello zondag dat hij zich volgend jaar november niet herkiesbaar zal stellen voor een tweede termijn als gouverneur en dat hij zal aftreden als partijleider van de progressieve partij PNP. Of dat de demonstranten tevreden zal stellen, is maar de vraag. Nu hij voorlopig op zijn post blijft zitten, zet het eiland zich schrap voor nog veel meer protesten.

Uitgelekte chatgesprekken

Aanleiding voor de grote onvrede op het eiland zijn uitgelekte chatgesprekken waarin de gouverneur zich seksistisch en homofoob uitlaat. Zo noemt hij een vrouwelijke collega in de politiek een ‘hoer’ en een andere collega een ‘dochter van een bitch’. En hij maakt grappen over een man met overgewicht waarmee hij op de foto staat en over de homoseksuele zanger Ricky Martin.

,,Ik weet dat verontschuldigen niet voldoende zijn’', zei Rossello in een op Facebook geposte video als antwoord op de dagenlange protesten. ,,Ik ben me bewust van de onvrede en het ongemak die de demonstranten voelen. Enkel mijn werk kan het vertrouwen herstellen en de weg naar verzoening inleiden.”

Zijn opmerkingen konden op grote verontwaardiging rekenen van de protesterende Puerto Ricanen. Het is niet alleen de zogenoemde ‘chatgate’, maar ook de grote onvrede over de nasleep van orkaan Maria in 2017 en de vermeende corruptie in zijn regering, die de duizenden inwoners de afgelopen dagen op de been brachten.