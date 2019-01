Gouverneur van Amerikaanse staat Washington wil 'softdrugspardon'

De Amerikaanse staat Washington gaat gedetineerden vrijlaten die zijn veroordeeld voor een kleine overtreding van marihuana-bezit uit de tijd voordat de drug was gelegaliseerd. Het is een initiatief van de Democratische gouverneur Jay Inslee.

Washington en Colorado waren de eerste twee staten in de VS die in 2012 besloten om marihuana voor recreatief gebruik te legaliseren. Sindsdien hebben acht andere staten dat voorbeeld gevolgd. In meer dan dertig staten is marihuana voor medisch gebruik toegestaan.

,,We moeten geen mensen straffen voor iets dat niet langer illegaal is in de staat Washington", schrijft Inslee in een verklaring. Alle mensen die tussen 1998 en 2012 zijn veroordeeld voor één misdrijf wegens het bezit van cannabis kunnen een aanvraag voor een pardon indienen. Daarvoor komen volgens het bureau van de gouverneur naar schatting zo'n 3.500 mensen in aanmerking.