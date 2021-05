Graaf Pedaalemmer en Nederlandse Max Fosh: beiden strijden om burgemeesterschap Londen

Een item op de televisie over de burgemeestersverkiezingen in Londen zette Max Fosh een week of vijf geleden aan het denken. De lage drempel voor deelname moest de Youtuber kunnen slechten. Met de benodigde tienduizend pond en een paar handtekeningen van geregistreerde kiezers onder de arm schreef hij zich in als kandidaat. Niet met het idee om het stadhuis over te nemen, maar om de kijkers van zijn videokanaal te vermaken.