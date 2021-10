Greta Thunberg zingt ‘Never Gonna Give You up’: ‘We zijn niet alleen boos’

VIDEOMilieuactiviste Greta Thunberg (18) verraste de bezoekers vrijdag tijdens Climate Live in Stockholm met een muzikaal optreden. Samen met Andreas Magnusson, 17-jarige klimaatactivist en medeorganisator van het event, zong ze de jaren 80-hit Never Gonna Give You Up van Rick Astley.

,,We wilden de andere activisten een leuke verrassing geven, omdat we weten dat ze zo hard aan dit concert hebben gewerkt. Tenslotte zijn we in feite tieners die grapjes met elkaar uithalen, niet alleen maar boze kinderen zoals de media ons vaak afschilderen,” zegt ze in een reactie aan het Zweedse Aftonbladet.

Volgens het blad was het de allereerste keer dat Thunberg in het publiek zong. Dat het dit nummer werd, is volgens de activiste omdat mensen elkaar bij Fridays for future graag ‘rickrollen’: een internettrend die in 2007 ontstond, waarbij je iemand een link geeft die naar een interessante feitje lijkt te leiden, maar die daadwerkelijk uitkomt bij de muziekvideo Never Gonna Give You Up van Rick Astley.

Showbusiness is Greta niet helemaal vreemd zijn: zowel haar moeder Malena Ernman (50) als haar zus Beata Ernman Thunberg (16) zitten in de muziekbusiness. Moeder Malena, die eigenlijk operazangeres is, vertegenwoordigde in 2009 haar thuisland op het Eurovisie Songfestival.