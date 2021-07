Grieks eilandje rouwt: geliefde zeehond Kostis van dichtbij gedood met harpoengeweer

Kostis groeide uit tot de publiekslieveling van het eiland Alonissos nadat hij in 2018 als jong dier storm Zorbas had overleefd. Hij is vernoemd naar de visser die hem toen heeft gered. Na zijn redding werd hij eerst verzorgd in een opvangcentrum van organisatie MOm (Monachus Monachus), die er alles aan doet om de bedreigde monniksrob te beschermen. Vervolgens werd het dier vrijgelaten in zijn natuurlijke habitat, de Egeïsche Zee.