Griekse bosbranden laaien op: 'Het ergste moet nog komen’

Athene werd vandaag wakker onder een dikke laag rook. Ten noorden van de stad woeden nu 95 branden. Gisteravond sloegen ze over de belangrijke snelweg E75 heen, die de stad door midden snijdt. Daardoor wordt nu dichterbevolkt gebied bedreigd. Meer dan tienduizend mensen kregen via hun telefoon bericht dat ze per direct een veilige plek moesten opzoeken. Ook een vluchtelingenkamp werd ontruimd. De snelweg van en naar Thessaloniki is afgesloten.

32 dorpen geëvacueerd

Ook elders in het land is de situatie zeer ernstig. Een groot deel van het noordwesten van Evia, niet ver van Athene en na Kreta het grootste eiland van het land, staat in lichterlaaie. De kustwacht bracht daar meer dan 600 bewoners en toeristen in veiligheid, onder meer met inzet van vracht- en toeristenboten. Ook hotels en een camping werden ontruimd. Op het schiereiland Peloponnesos zijn meerdere brandhaarden. Rondom Olympia, waar vanaf 776 voor Christus meer dan duizend jaar de Olympische Spelen plaatsvonden, moesten 32 dorpen worden geëvacueerd. De historische opgraving kon worden gered. In totaal woeden er in Griekenland nu zo’n 150 branden, waarvan er 99 gisteren uitbraken.

Bekijk op de kaart hieronder de huidige situatie rondom de bosbranden in Griekenland. De rode icoontjes staan voor brandhaarden. Je kunt inzoomen op de kaart.

Honderden brandweerlieden

Meer dan duizend brandweerlieden proberen, samen met het leger en vrijwilligers, de branden te bedwingen. Roemenië, Cyprus, Zweden, Zwitserland en Frankrijk leveren manschappen, blusvliegtuigen en ander materieel via een EU-hulpmechanisme. Ook Israel heeft bijstand aangeboden. Maar premier Kyriakos Mitsotakis bereidde de Grieken er gisteravond in een televisietoespraak op voor dat het ergste nog moet komen. Een aantrekkende wind (tot windkracht 5-6) brengt vandaag wat broodnodige verkoeling, maar zorgt er ook voor dat vlammen zich makkelijk kunnen verspreiden in de kurkdroge bossen.

,,Onze prioriteit is altijd om mensenlevens te beschermen. Daarna het redden van bezittingen, de natuur en belangrijke infrastructuur. Helaas is het in deze omstandigheden simpelweg onmogelijk om dit alles tegelijkertijd voor elkaar te krijgen”, zei Mitsotakis. Wel blijft de temperatuur voor het eerst sinds lange tijd in grote delen van Griekenland onder de veertig graden. Een lichtpuntje is verder dat er vooralsnog geen slachtoffers te betreuren zijn. Wel zijn enkele brandweerlieden en bewoners met brandwonden en ademhalingsproblemen opgenomen in het ziekenhuis.

Volledig scherm Vlammen in het Griekse dorp Afidnes, vlakbij Athene. © REUTERS

Waakzaam maar kalm

Mitsotakis riep de Grieken verder op waakzaam te zijn, maar ook kalm te blijven. Iedereen, ook toeristen, ontving gisteravond een alarmbericht op zijn telefoon, waarin wordt gewaarschuwd voor extreem gevaar door de bosbranden en niet noodzakelijke reizen worden ontraden. Bossen en parken zijn in ieder geval tot en met maandag verboden terrein. Verder wees de premier erop dat de branden, die plaatsvinden tijdens de hevigste hittegolf in meer dan dertig jaar, geen eenmalig verschijnsel zijn. “We hebben de plicht om ons land tegen de realiteit van klimaatverandering te beschermen.”

In Athene hapert intussen de stroomvoorziening, met tot nu toe vooral korte onderbrekingen. De netbeheerder kondigde gisteravond een plan aan om wijken bij toerbeurt af te schakelen, om te voorkomen dat het hele netwerk tegelijk uitvalt.

Volledig scherm Bosbranden in Griekenland. © REUTERS

Volledig scherm Bosbranden in Griekenland. © REUTERS

