Griekse brandweer evacueert badplaatsen voor bosbranden in de buurt van Athene

Vanwege bosbranden ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad Athene worden mensen uit voorzorg geëvacueerd. De brand woedt in de lage begroeiing van de streek van Kouvara en wordt volgens Griekse media hevig aangewakkerd door harde windstoten. De brandweer is er uitgerukt met 150 man inclusief de hulp van Roemeense brandweerlieden.

De brand ontstond rond het middaguur op ruim 25 kilometer van Athene. Er zijn veertig brandweervoertuigen, zeven blusvliegtuigen en vier helikopters in actie. De rookontwikkeling en de harde windstoten kunnen problemen veroorzaken voor het vliegverkeer. De Atheense internationale luchthaven ligt 10 kilometer noordelijker.

De bosbrand is op het schiereiland Attica. Uit voorzorg heeft de brandweer de evacuatie gelast van enkele badplaatsen in het zuiden van het schiereiland. ,,Het is een moeilijke brand, de wind is erg sterk”, zei een woordvoerder van de Griekse brandweer. De windsnelheden lopen op tot zestig kilometer per uur.

Bij de Griekse stad Korinthe is ook een bosbrand uitgebroken die vlak bij een woonwijk van de badplaats Loutraki woedt. Hier zijn meer dan vijftig blussers met steun van drie blusvliegtuigen actief. Griekenland kampt vaak met bosbranden in de lange hete zomers.

La Palma

Het zuiden van Europa gaat momenteel gebukt onder extreme hitte. Gisteren moesten duizenden mensen op het Canarische eiland La Palma hun onderkomen verlaten vanwege bosbranden. De temperatuur liep er op tot ruim veertig graden.

Het vuur begon zaterdag in een bebost gebied in het noorden van het Spaanse eiland, in de gemeente Puntagorda, en werd verspreid door de harde wind. De Spaanse politie vermoedt dat de bosbrand is begonnen op een nachtelijk feest in een recreatiegebied. Minstens elf huizen zijn in vlammen opgegaan, zei de president van de Canarische Eilanden Fernando Clavijo.

De meeste evacués kunnen terug naar huis, omdat de brand geen directe dreiging meer vormt. De brand is nog steeds niet onder controle, maar de brandbestrijders hebben goede hoop dat het binnen afzienbare tijd lukt de brand meester te worden, aldus plaatselijke media.

Hittewaarschuwing

Vanwege de aanhoudende hitte in Italië worden daar de hittewaarschuwingen aangescherpt. Het land zich maakt zich op voor een nieuwe week met extreem hoge temperaturen. De thermometers kunnen waarden rond de 40 graden aantikken.

Het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid heeft tien aanbevelingen gedaan om ouderen, kwetsbaren en ook dieren tegen de hitte te beschermen. Mensen moeten bijvoorbeeld tijdens de heetste momenten van de dag binnen blijven, ten minste 1,5 liter water per dag drinken en overdag afzien van inspannende lichaamsbeweging. Op televisiezenders van de nationale omroep RAI werden de aanbevelingen door lokale bekendheden voorgelezen, in de hoop dat de boodschap beter wordt ontvangen.

Vlak voor het middaguur werd in Rome al een temperatuur van 35 graden genoteerd. De verwachting is dat deze later in de middag nog op zal lopen tot in de 40 graden. Dinsdag wordt het naar verwachting nog heter in de Italiaanse hoofdstad. Ook in steden op de eilanden Sardinië en Sicilië wordt het dan extreem heet met temperaturen rond de 40 graden.