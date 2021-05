Griekse politie neemt Nederlandse filmploeg mee tijdens reportage over vluchtelingen

Video Acht doden door schietpar­tij bij werkplaats in Californië, schutter was zelf medewerker

27 mei Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad San Jose zijn acht doden gevallen. Onder hen is de schutter, meldt de politie in Californië. Hij kwam door zelfmoord om het leven. Ook viel een onbekend aantal gewonden. Een van hen zou momenteel in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen.