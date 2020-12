Groot-Brittannië wil uitstoot broeikasgassen sterk terugdringen

Arizona en Wisconsin bevestigen Biden als winnaar presidents­ver­kie­zin­gen

1 december De Amerikaanse staat Arizona heeft bevestigd dat Trump-rivaal Joe Biden daar de presidentsverkiezingen heeft gewonnen. Het is de zoveelste tegenslag voor president Trump, die had gehoopt op de een of andere manier zijn nederlaag te kunnen omdraaien. De zege in Arizona maakt de landelijke overwinning van Biden nog steviger.