'Grootschalige kinderarbeid in auto’s en elektronica'

Het grootste risico op schending van kinderrechten in de mica productie is volgens de organisatie in India, Madagascar, China, Sri Lanka, Pakistan en Brazilië. India en Madagascar, met tot 90% illegale mijnen, zijn de grootste exporteurs wereldwijd van sheet mica. Alleen al in India werken meer dan 22.000 kinderen in mica mijnen. De arbeidsomstandigheden in illegale mijnen zijn volgens Terres des Homes zwaar. Regelmatig vinden instortingen plaats. Mica fijnstof dat vrijkomt bij het loshameren, leidt tot de longziekte silicose.



Mica zit in elektrische apparaten als haardrogers, scheerapparaten en föhns, maar ook in smartphones, laptops, computers en alles met een printplaat. Terres des Homes stelt dat een van de ondervraagde autoproducenten erkent voor 15.000 automaterialen mica te gebruiken.