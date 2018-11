‘Grootste seriemoordenaar ooit’ in VS: ‘In mijn wereld deed ik wat ik wilde’

Zijn moorden zouden zijn ingegeven door seksuele motieven, maar Little wordt boos als iemand hem een verkrachter noemt. Toch ziet justitie hem zo, ook al gebruikt Little erectieproblemen als alibi daarvoor. ,,Hij krijgt zijn seksuele voldoening tijdens het wurgen’’, zegt Beth Silverman, de openbare aanklaagster tijdens het proces in Los Angeles. Little is een voormalig bokser, die zijn slachtoffers vaak eerst keihard neersloeg alvorens ze te wurgen. Bij een van hen brak hij met zo’n mokerslag in de buik zelfs de ruggengraat van de vrouw.



Samuel Little is inmiddels 78 jaar en gebonden aan een rolstoel. Hij heeft een zwak hart en lijdt aan diabetes. Waarom hij nu plots tot bekentenissen overgaat, is niet duidelijk. Volgens sommige agenten blijft Little liever in het Texaanse Ector County dan te moeten terugkeren naar een luidruchtiger en chaotischer gevangenis in Los Angeles.



Justitie stelt ook vast dat Little - een charismatische psychopaat - van alle aandacht geniet. Na jaren te hebben moeten zwijgen tegen iedereen kan hij eindelijk de details spuien die alleen de moordenaar weet. Nóg altijd weet, in zijn geval. Hij herinnert zich bijvoorbeeld exact waar hij de lijken van de vrouwen dumpte.



Onderzoeker Crystal LeBlanc had het met Little tijdens het verhoor nog over zijn geloof en over zijn zonden. Hij zei haar dat hij God niet vreesde: ,,God heeft mij zo gemaakt, waarom zou ik vergiffenis moeten vragen? God weet best wat ik allemaal uitgespookt heb.’’