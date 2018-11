Grote ophef over ‘ziekmakende’ video nagespeelde Londense flatbrand

videoIn Groot-Brittanië wordt met afschuw gereageerd op een filmpje waarin een groep mensen een kartonnen model van de afgebrande Grenfell Tower in de fik steken. Ze lachen en doen alsof ze bewoners zijn van de toren, die in de val zitten.

Bij de brand in de Grenfell Tower, in juni vorig jaar, kwamen 79 mensen om het leven. In het internetfilmpje is te zien hoe een groep mensen een kartonnen knutselwerk met de naam ‘Grenfell Tower’ in een kampvuur in iemands achtertuin zet. Op de ramen van de neptoren zijn poppetjes geplakt die hun arm uitsteken, zogenaamd roepend om hulp. Sommige zijn bruin gekleurd.

,,Help me, help me”, zegt iemand grappend in het filmpje. En: ,,Spring uit het raam!’ Iemand anders zegt: ,,Dit gebeurt er als je je huur niet betaalt.”

Het is niet bekend waar en wanneer de video is opgenomen. Vandaag is het in Engeland Guy Fawkes Night (of Bonfire Night), een feestdag waarop mensen vreugdevuren maken en vuurwerk afsteken. De politie roept mensen die meer informatie hebben op om zich te melden.

Overlevenden van het flatinferno spreken over een ‘ziekmakende daad van haat’. De video is bij hen keihard aangekomen, verklaart een woordvoerder van Justice4Grenfell tegenover verschillende Britse media. ,,We walgen hiervan en zijn geschokt door de onmenselijkheid en gevoelloosheid van de mensen die hierbij betrokken zijn.”

De Britse premier Theresa May noemt de video op twitter ‘volkomen respectloos’. De regering heeft een verklaring uitgegeven waarin het filmpje ‘in de sterkste termen’ veroordeeld wordt.