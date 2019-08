Grote stroomstoring legt dagelijks leven Engeland plat: geen treinen of vluchten

Burundi rouwt: YouTube-sterretje Kacaman (6) overleden aan malaria

19:28 Een zes jaar oude jongen die in Afrika uitgroeide tot een populaire YouTube-ster, is gisteren overleden aan de gevolgen van malaria. Het Afrikaanse land Burundi, waar de jongen vandaan komt, is in rouw gedompeld. ,,Dit is een groot verlies voor de entertainmentindustrie.’’