Gruwelijk wetsvoorstel in Rusland: ‘Zet honden in als zelfmoordterroristen in Oekraïne’

Sinds de oorlog in Oekraïne duiken er regelmatig opmerkelijke uitspraken van Russen op. ‘Verdrink die Oekraïense kinderen gewoon’ of ‘Gooi er één bom op en klaar’. Het lijkt wel alsof Russische tv-persoonlijkheden elkaar steeds proberen te overtreffen met bombastische verklaringen.

En ook lokale politici trekken de aandacht met radicale standpunten in verband met de oorlog. Zo haalde Viktor Makarov, een afgevaardigde van de Communistische Partij in de Zuid-Russische stad Oryol, de buitenlandse pers met zijn ‘oplossing’ om het probleem van dakloze dieren in Rusland aan te pakken. Hij stelde voor om de honden te gebruiken als zelfmoordterroristen om tanks op te blazen in Oekraïne.

Oorlogshonden

Het is ook niet bekend of het voorstel het Kremlin heeft bereikt. In ieder geval hebben de Amerikanen het opgemerkt, en zeer cynisch gereageerd. ,,Ik weet niet waarom ze de noodzaak zien om honden te trainen om dit te doen. Ze vragen momenteel Russische soldaten om hetzelfde te doen”, twitterde Mark Hertling, voormalig generaal van het Amerikaanse leger in Europa. De Amerikaans politicoloog Rajan Menon vertelde aan ‘Newsweek’ dat ‘dit nog meer het bewijs kan zijn dat Russen alles uit de kast halen om te overwinnen’ in hun oorlog met Oekraïne.