‘Gruwelijke’ aanval op Aziatische vrouw in NY: beveiligers keken toe en deden niks

In New York is ophef ontstaan over een gewelddadige aanval op een Aziatische vrouw op straat. De vrouw werd op klaarlichte dag door een man in elkaar geslagen, terwijl twee beveiligingsmedewerkers van een naastgelegen pand toekeken en niks deden. Het incident lijkt in een trend te passen: sinds de coronapandemie krijgen mensen met Aziatische komaf in Amerika vaker te maken met racisme, ook in de vorm van geweld. President Biden kondigde vandaag nieuwe stappen aan om dit te bestrijden.

De 65-jarige vrouw liep gisterochtend lokale tijd door Manhattan terwijl ze schijnbaar uit het niets in haar buik werd getrapt door een donkere man. De vrouw viel op de grond, maar de man ging door met het geweld. Hij trapte en stompte op haar in en riep racistische dingen naar de vrouw, maakte de politie later bekend. Daarna liep de dader kalmpjes weg, zo is ook te zien op bewakingsbeelden waarop het incident te zien is.

De aanval komt slechts enkele weken na de schietpartijen in Atlanta. Daar schoot Robert Aaron Long in een massagesalon en twee spa's in totaal acht mensen dood, waaronder zes vrouwen van Aziatische afkomst. De aandacht voor anti-Aziatisch racisme in de VS is sindsdien enorm versterkt. Volgens de politie van New York hebben er in de miljoenenstad alleen al in dit jaar 33 van dit soort haatmisdrijven tegen Aziaten plaatsgevonden.

Bewakers

In het geval van de aanval op de vrouw in New York is op de bewakingsbeelden te zien hoe eerst twee en later drie personen in een nabijgelegen pand toekijken terwijl de vrouw wordt aangevallen. Het gaat om in ieder geval twee beveiligers van het gebouw. Een van hen sluit zelfs de deur terwijl op de stoep voor hem de vrouw kermt om de klappen van de man.

De New Yorkse burgemeester Bill de Blasio noemt de videobeelden waarop de aanval op de vrouw te zien is ‘absoluut walgelijk en schandelijk'. Hij noemt het bovendien ‘totaal onacceptabel’ dat getuigen niks deden. ,,Het maakt me niet uit wie je bent of wat je doet, maar je moet je mede-New Yorker helpen’’, zei hij vandaag. ,,Als iemand wordt aangevallen en je ziet dat gebeuren, doe dan alles wat je kan. Maak lawaai, schreeuw, ga helpen of bel de alarmlijn.’’

Gouverneur Andrew Cuomo van de staat New York vond de beelden ‘gruwelijk en weerzinwekkend'.

De vrouw liep zware verwondingen op en werd met onder meer een gebroken bekken naar een nabijgelegen ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de zaak maar heeft de verdachte nog niet kunnen aanhouden. De vastgoedontwikkelaar die het gebouw beheert waarin de mannen stonden die toekeken, laat via een verklaring op Instagram weten dat de twee beveiligers zijn geschorst gedurende het onderzoek. Naar de derde getuige wordt gezocht.

Maatregelen Biden

De Amerikaanse president Joe Biden heeft vandaag laten weten stappen te nemen om anti-Aziatisch racisme in de Verenigde Staten te bestrijden. Het Witte Huis meldt onder meer dat justitie zich zal focussen op het toenemende aantal haatmisdrijven tegen Aziatische Amerikanen en mensen die afkomstig zijn van de eilanden in de Grote Oceaan. Binnen de commissie die de president tijdens de coronapandemie adviezen geeft, wordt een speciaal comité tegen vooroordelen en xenofobie opgericht.

Er gaat daarnaast 49,5 miljoen dollar (omgerekend 42,2 miljoen euro) van een coronahulpfonds naar maatschappelijke programma’s die specifiek gericht zijn op Aziatische Amerikanen die te maken hebben met huiselijk geweld of seksuele misdrijven. Dit moet extra drempels, zoals een taalbarrière bij het zoeken naar hulp, wegnemen. Verder worden onderzoeken naar het tegengaan en het aanpakken van vooroordelen en xenofobie gefinancierd.

De maatregelen werden aangekondigd na Bidens gesprek met leiders van de getroffen gemeenschappen. ,,Het gesprek dat we vandaag hadden, en dat horen we in het hele land, is dat haat en geweld zich vaak in het volle zicht verbergen”, zegt de president daarover. De stilte die er vaak is, wordt door hem gezien als medeplichtigheid. ,,We kunnen niet medeplichtig zijn. We moeten ons uitspreken. We moeten handelen.”

