Gruwelijke dood zwangere olifant nu ook politieke rel in India

De wilde olifant, zo’n 15 jaar oud en drachtig, ging vorige week voorgoed kopje onder in een rivier in het nationale park van het district Palakkad (deelstaat Kerala). Het dier, omringd door andere olifanten, zocht in het water van de Velliyar verkoeling tegen enorme pijn aan zijn mond. Een deel ervan was weggeslagen na het eten van een ananas in een dorp. De vrucht bleek volgestopt met vuurwerk. Indiase boeren gebruiken deze methode, die in de volksmond ‘strikken’ wordt genoemd, in hun strijd met wilde dieren, vooral beren. Sommige boeren gebruiken vuurwerk, anderen chemicaliën en stukjes glas in hun pogingen om hun oogsten te beschermen.

Wilde olifanten komen in India steeds vaker 'in botsing' met de oprukkende mens. Hun leefgebieden worden kleiner, routes die zij al generaties gebruiken, worden doorkruist door spoor- en snelwegen. Foto Biju BORO / AFP

Parkwachters

Niet alleen het voorval met het weerzinwekkende ‘wapen’ brengt de woede tot een kookpunt. Ook het feit dat parkwachters de olifant dagenlang aan zijn lot overlieten zorgt voor grote nationale beroering. Miljoenen Indiërs eisen daarom in een petitie dat behalve de daders ook de parkwachters worden gearresteerd en vervolgd. Politie en justitie in de deelstaat Kerala staan inmiddels onder immense druk.

Niet alleen prominente zakenlieden, acteurs en sporters, onder wie Ratan Tata, Akshay Kumar, spreken hun afschuw uit over het voorval, ook de nationale premier Narendra Modi eist van de deelstaatregering dat ‘deze zaak absolute prioriteit’ krijgt. ,,Deze gebeurtenis is extra onmenselijk omdat de olifant drachtig was’’, aldus Modri’s minister van Milieubeheer, Prakash Javadekar. ,,De daders moeten koste wat het kost worden gepakt’’

Premier Narendra Modi eist dat de afschuwelijke dood van de olifant niet zonder gevolgen blijft. Hij krijgt daarbij steun van miljoenen burgers, onder wie prominente zakenlieden, actuers en sporters.

Arrestatie

De druk leidde vandaag tot het eerste resultaat met de arrestatie van een verdachte. Het zou gaan om een boer die de ananas met vuurwerk zou hebben gevuld. De affaire leidt ook tot politieke beroering. Politici van Modi’s nationalistische hindoe-partij (BJP) grijpen de dood van de olifant aan om er de moslim-minderheid in het land mee om de oren te slaan. Het dier zou zijn gedood door moslims. Volgens Maneka Gandhi, prominent lid van de BJP en dierenrechtenactivist, zou dat zijn gebeurd in het district Malappuram waar 70 procent van de bevolking moslim is. ,,Dit is moord. Malappuram is berucht om dit soort incidenten. Zo strooien ze er ook langs wegen gif uit waardoor in een keer 300 tot 400 vogels en honden sterven’’, aldus Gandhi.

‘Haatcampagne’

Tegenstanders beschuldigen de BJP en Gandhi van een ‘sektarische haatcampagne’, omdat zij zonder enig bewijs hun vete met de moslim-minderheid in India (200 miljoen mensen) probeert op te stoken. Zij wijzen erop dat Malappuram op 70 kilometer afstand ligt van de plek waar de olifant het leven liet, in het naburige district Palakkad. Volgens premier Vijayan van de deelstaat Kerala, waar de Communistische Partij van India aan de macht is, doet de BJP ‘de waarheid geweld aan met leugens en halve waarheden’. Er zijn inmiddels aanklachten ingediend tegen Maneka Gandhi.

Quote De dood van deze olifant herinnert ons eraan wat veel andere dieren ook meemaken. Zonder bescher­ming zal het morgen en overmorgen weer gebeuren Gauri Maulekhi, Dierenrechtenactiviste

Sommige dierenrechtenactivisten in India noemen de woede over de dode olifant ‘misplaatst’. ,,Zolang deelstaatregeringen veel wilde dieren behandelen als ongedierte, blijven boeren hen op een wrede manier doden’’, zegt activiste Gauri Maulekhi. ,,In Kerala zijn bijvoorbeeld beren vogelvrij, ze genieten geen enkele bescherming. De dood van deze olifant herinnert ons eraan wat veel andere dieren ook meemaken. Zonder bescherming zal het morgen en overmorgen weer gebeuren.’’

Een vrouw spreekt een gebed uit bij een door elektrocutie overleden olifant in Assam.

Elektrocutie