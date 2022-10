Gulle steun aan Oekraïne is inzet van verkiezingen VS

Klimaat­doel­stel­lin­gen in gevaar na stijging uitstoot EU: ‘We moeten inspannin­gen elk jaar verdubbe­len’

De uitstoot van CO2 in de Europese Unie is in 2021 met 5 procent gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor, toen de uitstoot mede door de pandemie lager dan gebruikelijk was. Niettemin was de CO2-uitstoot in 2021 nog altijd 6 procent onder het niveau van 2019.

26 oktober